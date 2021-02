Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’irruzione gelida del weekend di San Valentino si lascerà in eredità anche durante l’inizio della prossima settimana condizioni climatiche del tutto invernali, con tempo a tratti instabile ed occasioni per nuove nevicate fino a quote molto basse. Ma mentre le regioni settentrionali e quelle tirreniche rimarranno in condizioni di stabilità e tempo in gran parte soleggiato, ma con clima ancora piuttosto rigido, le adriatiche e il Sud continueranno a subire gli effetti dei flussi gelidi nordorientali, con tempo più instabile e occasioni per nevicate a quote basse, a tratti anche pianeggianti.

METEO LUNEDÌ 15 FEBBRAIO. L’anticiclone rimarrà ancora sbilanciato verso il Centro-Nord Europa fino a toccare Scandinavia e stati confinanti con la Russia nordoccidentale, mantenendo lungo il suo fianco destro una discesa di gelide correnti che dalla Russia continueranno ad affluire sul Mediterraneo centrale, inserite in un canale di intense correnti nordorientali. Queste prenderanno di mira le regioni meridionali adriatiche, le ioniche e parte della Sicilia con tempo instabile e fenomeni intermittenti, nevosi a tratti anche in pianura sulle regioni peninsulari, locali fiocchi non esclusi addirittura sulla Sicilia settentrionale. Tempo più soleggiato sul resto d’Italia ma clima ovunque gelido e minime ampiamente sotto zero al Centro-Nord, intorno allo zero anche su molte località del Sud.

METEO MARTEDI’ 16 FEBBRAIO. Dopo una giornata di lunedì ancora molto fredda con ulteriori nevicate fino a bassa quota, da martedì la situazione inizierà a cambiare per l’entrata in scena sul vicino Atlantico dell’antagonista per antonomasia dell’anticiclone russo, la depressione d’Islanda. Un gigantesco vortice di bassa pressione che si riapproprierà dell’Europa occidentale spingendo correnti umide e miti verso il Regno Unito, la Penisola Iberica, La Francia. Correnti che tra martedì e mercoledì inizieranno a guadagnare terreno anche sull’Italia facendo retrocedere velocemente il gelo siberiano che si andrà ad isolare tra la Turchia, il Mar Nero e la Russia meridionale. Al Nord, previste nubi medio-alte alternate a schiarite, maggiori addensamenti sulla Liguria centro-orientale con deboli piogge. Temperature in rialzo, massime comprese tra 6 e 11. Al Centro, nubi in aumento sulle regioni tirreniche con qualche pioggia in arrivo sull’alta Toscana. Più Sole sulle aree adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 11. Al Sud, nubi sparse e schiarite anche ampie; tendenza ad aumento delle nubi sulla Sicilia, più compatte sulla Puglia meridionale. Temperature in rialzo, massime tra 7 e 12.

LUNEDI’: Giornata stabile ed in prevalenza soleggiata, con qualche nube stratificata di passaggio dal tardo pomeriggio a partire dalla Toscana, ed entro fine giornata anche su Lazio ed Umbria. Gelate diffuse con clima molto freddo al mattino e temperature diffusamente sotto lo zero. Gelido in appennino. Venti da nordest, in progressiva attenuazione, con raffiche soltanto su Lazio centro-settentrionale anche qui in attenuazione entro sera. In serata ulteriore brusco calo termico dovuto all’inversione termica con estese gelate a valle. Mare poco mosso o mosso sotto costa, molto mosso a largo.

MARTEDI’: al mattino ritroveremo ancora estese gelate prodotte dall’inversione termica sulle pianure e vallate umbre e laziali, molto freddo ma maggiore nuvolosità sulla Toscana, ove nel corso della giornata ritroveremo deboli precipitazioni; asciutto altrove. Temperature massime in progressiva lenta risalita. Mare molto mosso.

Noteremo una domenica soleggiata e molto fredda, con clima gelido sull’Appennino e gelate diffuse. Residue nevicate sull’Umbria orientale, confinale le Marche. Venti ancora tesi da nordest. Seguirà un lunedì di nuovo soleggiato con clima particolarmente freddo al mattino, ed estese gelate specie su Toscana ed Umbria, complice l’attenuazione delle correnti di grecale al suolo, che soffieranno moderate soltanto sul Lazio. Tra lunedì sera e martedì mattina ancora inversioni termiche con minime molto basse tra Umbria e Lazio, più nubi sulla Toscana con deboli fenomeni sparsi dalla mattinata, preludio di un peggioramento ulteriore in Toscana nel corso di mercoledì. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

