Maxi rissa al porto di Anzio tra giovani: passante colpita da una sedia finisce in ospedale

Anzio – Una maxi rissa è scoppiata ad Anzio proprio nel giorno degli innamorati, a San Valentino. A prendere parte al “ring” al Porto di Anzio sono stati non meno di una decina di giovani tra i 16 e i 18 anni, presumibilmente ubriachi.

Ad avere la peggio è stata una donna che passeggiava sul lungomare in quel momento. Uno dei partecipanti al pestaggio avrebbe preso una sedia esterna di un locale per utilizzarla come oggetto di violenza, ma la sedia volata in aria ha colpito la passante rompendole il setto nasale.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Anzio coordinati dal Comandante Giulio Pisani per ristabilire l’ordine e identificare i soggetti. Insieme ai militari anche la Polizia Locale e i sanitari del 118 per trasferire la donna ferita in ospedale.

