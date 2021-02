Orrore ad Aranova, scoperto un cadavere dentro un fosso

Fiumicino – Macabro ritrovamento questa mattina ad Aranova, località di Fiumicino, dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in una cunetta di deflusso dell’acqua ai margini della strada in via Arturo Pompeati Luchini.

Secondo quanto si apprende, il cadavere, dall’apparente età di 40/50 anni, non è stato ancora identificato ed è in stato di decomposizione. Dalle prime verifiche non presenterebbe segni evidenti di violenza né traumi riconducibili a un qualche incidente. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia.

In aggiornamento…