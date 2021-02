Sinistra Italiana Fiumicino: “Bene il ‘no’ al governo Draghi, mai con Lega e Forza Italia”

Fiumicino – “Non possiamo dare fiducia ad un governo fortemente spostato a destra. Per questo siamo molto soddisfatti della decisione assunta dall’Assemblea nazionale di Sinistra Italiana, che con l’87 % dei voti ha deciso di votare ‘no’ alla fiducia al governo Draghi”. Così, in una nota, Massimo Iannarella, coordinatore di Sinistra Italiana Fiumicino.

“Una maggioranza che include Lega e Forza Italia – prosegue – non può che vederci contrari. Ci troviamo di fronte ad un governo che include personalità campioni di disuguaglianze e discriminazioni. Diciamo con convinzione ‘no’ ad un governo fortemente indirizzato alla sola tutela della parte più ricca e potente del Paese”.

“Continueremo, con ancora più convinzione, a dar voce a tutte le lavoratrici e i lavoratori, ribadendo concetti come proroga del blocco dei licenziamenti, rinnovo cassa integrazione, salario minimo garantito e tassazione progressiva. Il Paese ha bisogno di sinistra e con questa decisione crediamo fortemente che si possano gettare le basi per distinguere nettamente il governo dei pochi dai diritti dei molti. Questo dimostra che in Italia esiste ancora quella sinistra che lotta per valori, principi e diritti. Rimaniamo fortemente convinti che bisogna comunque continuare a lavorare per costruire e rendere ancora più forte e solida l’alleanza con Pd, M5S, le forze di sinistra, dell’ambientalismo e del civismo, a partire già dalle prossime elezioni amministrative”, conclude Iannarella.

