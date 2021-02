SuperEnalotto, la fortuna continua a baciare Roma: centrato un 5 da oltre 26mila euro

Roma – Il SuperEnalotto si ferma ancora a Roma, per la seconda volta nel giro di una settimana dopo il “5” del 6 febbraio. L’estrazione di sabato 13 febbraio invece ha visto realizzare un “5” da 26.611,81 euro: la vincita è stata ottenuta grazie alla schedina convalidata presso il ‘Dream Bar’ di Via Val Maira 53-55. Il “6” ancora non si fa vedere e così il Jackpot è arrivato a quota 107,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, riporta Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.