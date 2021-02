Fondi – Ieri pomeriggio un 21enne di Fondi, uscito per una passeggiata con il suo cane, si è perso sulle montagne degli Aurunci. Il giovane si era addentrato tra i boschi di San Martino a Lenola senza rendersi conto di essersi allontanato tanto da non essere in grado di tornare indietro.

Per fortuna i genitori del 21enne preoccupati, nel primo pomeriggio, hanno dato l’allarme. Sono stati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile oltre a un mezzo aereo a cercare il ragazzo.

Si è trattato di ricerche concitate, viste le temperature estremamente basse, ci sarebbe stato pericolo per l’incolumità del 21enne qualora non fosse stato trovato prima della notte. E per fortuna proprio poco prima dell’imbrunire il 21enne di Fondi è stato individuato nel territorio di Pastena.

Nonostante il grande spavento il giovane era in buone condizioni di salute e i soccorritori lo hanno accompagnato nella caserma dei carabinieri di Lenola dove ha trovato i suoi genitori ad attenderlo.

