Civitavecchia, riaperti i bandi per i posteggi della fiera di santa Fermina

Civitavecchia – L’Assessore al Commercio, avv. Emanuela Di Paolo informa che è stato pubblicato il nuovo avviso per la riapertura dei termini per l’assegnazione dei posti per la tradizionale Fiera di Santa Fermina del 28 aprile riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche. Il provvedimento è stato necessario visto lo stato di incertezza venutosi a creare a causa dell’emergenza Covid che è stata ulteriormente prorogata come è noto sino al 30 aprile, con un decreto successivo alla pubblicazione del bando.

I termini per la presentazione della domanda rimarranno aperti per ulteriori 30 giorni dalla pubblicazione sul Burl, rimangono comunque valide le domande ammissibili precedentemente presentate.

Va precisato che:

– laddove non sia possibile fare la Fiera nel 2021, a causa dell’emergenza e per disposizioni del Governo, il periodo di assegnazione delle concessioni sarà spostato di un anno e con validità dal 2022 fino al 2031;

– laddove invece l’evento si svolga nel corso del 2021, la graduatoria degli idonei del bando avrà validità fino al 2030.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia