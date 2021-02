Colpo da 1milione di euro alla Bnl di Lecce, beccato a Formia uno degli autori

Formia – Nel corso della nottata trascorsa, a Formia, è stato arrestato un noto malvivente di origine campana con numerosi precedenti per rapina, sequestro di persona e furto, membro di un gruppo che, nella notte dell’11 novembre del 2018, si era reso protagonista di un colpo ai danni di un’agenzia della banca Nazionale del Lavoro di Lecce e che aveva fruttato ai malviventi un bottino di oltre 1 milione di euro.

Gli autori del furto si erano introdotti all’interno del caveau della banca, svaligiando il contenuto delle cassette di sicurezza.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Lecce e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con la collaborazione anche del Commissariato di Formia i cui agenti sono stati impegnati in più circostanze in delicati servizi di appostamento e pedinamento nel sud pontino.

Il giudice per le indagini preliminari del capoluogo salentino ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone, tra i quali il 44enne residente a Formia al quale, nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati all’interno di una cassaforte centinaia di monili d’oro nonché un captatore di frequenze, materiale ora al vaglio degli inquirenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

