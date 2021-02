Fiumicino – Prosegue la messa in sicurezza degli ingressi degli istituti scolastici del comune di Fiumicino negli orari di entrata e di uscita dai plessi.

“E’ stata da subito una priorità quella di cautelare gli studenti inibendo al traffico, laddove fosse possibile, le strade in cui sono ubicate le scuole del nostro comune”, spiega Domenico Parente, delegato alla Sicurezza. La sede di Fregene dell’Istituto comprensivo Fregene Passoscuro ha fatto da apripista e, dopo qualche perplessità iniziale da parte degli utenti, prosegue ormai da due anni garantendo maggiore serenità e sicurezza ad alunni, genitori e addetti ai lavori”.

Foto 2 di 2



“L’assessore alla Scuola Paolo Calicchio ha accolto da subito con favore l’iniziativa ed ha concordato sulla opportunità di estenderla anche ad altri istituti del territorio. E infatti, questa mattina, è stato presente alla chiusura della strada di accesso alla succursale della scuola elementare e media Cristoforo Colombo di Focene. Otto sono stati i volontari, appartenenti alle associazioni Laboratorio Verde, Anvfc e carabinieri di Fiumicino, che hanno assicurato l’ingresso in sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Tra di essi anche la referente territoriale del delegato alla Sicurezza, Mirella Masili. Gli utenti, tranne rarissime eccezioni, hanno accolto con entusiasmo la novità e si sono congratulati con me, con l’assessore e gli operatori per la maggiore serenità e la sicurezza garantite agli alunni”, conclude Parente.

