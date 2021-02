Giovani ri-Generazioni: il progetto dell’associazione “Io, Noi” di Fiumicino, entra nel vivo

Fiumicino – Giovani ri-Generazioni è il progetto dell’associazione “Io, Noi – Odv”, co-finanziato nell’ambito del programma Comunità Solidali 2019 della Regione Lazio e dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, che vede come partner la Croce Rossa Italiana – Comitato di Fiumicino.

“Si tratta di un multi-intervento – spiega il filosofo e responsabile del progetto Daniele Taurino – che tiene insieme l’esigenza di contrasto alla povertà educativa, in particolare minorile, con l’obiettivo di diffondere una cultura e una pratica della nonviolenza rendendo i giovani e le comunità protagoniste del cambiamento, con un’attenzione dedicata allo sviluppo di stili di vita sostenibili e di azioni concrete contro i mutamenti climatici, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibili 4 e 11 dell’Agenda 2030”.

In particolare, il progetto intende migliorare la qualità della relazione educativa minore-educatore in ambiente scolastico ed extra-scolastico nel territorio del distretto sanitario Asl Roma 3, attraverso un modello innovativo di empowerment di comunità in favore dei minori (6-17 anni) e della comunità educante (CE) – famiglie, scuole, altri educatori.

“Dopo una breve fase preliminare di rimodulazione dell’attività per la situazione pandemica e un primo ciclo di ascolto dei bisogni del territorio, ora il progetto è entrato nel vivo – ci fa sapere Daniele Quilli, che ne gestisce il coordinamento amministrativo – con l’avvio di due sportelli innovativi per la comunità e la partenza dei primi percorsi laboratoriali negli Istituti coinvolti”.

A gennaio si sono svolti infatti i primi due appuntamenti d’apertura rispettivamente dello Sportello “Allarme Verde” per preparare le comunità a dare risposta a emergenze e disastri presso la sede della Croce Rossa Comitato di Fiumicino e dello Sportello “EDU2030” sull’educazione di qualità, equa ed inclusiva rivolto a insegnanti, famiglie e tutta la comunità educante presso la sede di “Io, Noi – ODV”. Quest’ultimo vedrà anche la partecipazione della pedagogista Gabriella Falcicchio di UniBa e referente sul tema educazione per il Movimento Nonviolento.

“L’attuale pandemia da Covid-19 rende ancora più evidente quanto siano necessarie azioni formative per aumentare la resilienza della nostra comunità – afferma Stefano Salvinelli, presidente del comitato di Fiumicino della Cri – costruendo percorsi di consapevolezza orientati alla conoscenza dei pericoli e delle procedure d’intervento in contesti d’emergenza”.

Entrambi gli sportelli, nel rispetto delle norme per il contrasto alla pandemia, sono su appuntamento e aperti a tutti.

I primi percorsi laboratoriali per studenti sono stati attivati coinvolgendo tutte le fasce d’età grazie alla disponibilità degli Istituti Scolastici “G.B. Grassi” per la primaria e secondaria di primo grado e IIS Leonardo Da Vinci per le scuole superiori.

“L’innovazione proposta – continua Daniele Taurino – risponde alla prospettiva del Service Learning promossa dal Miur quale proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza attiva, le azioni solidali, l’impegno in favore della comunità) con il Learning (lo sviluppo di competenze tanto sociali quanto, e soprattutto, disciplinari)”.

E aggiunge: “Attraverso la conoscenza e l’attualizzazione di grandi educatori contemporanei alla pace come Aldo Capitini, Martin Luther King e Alexander Langer si apriranno spazi di approfondimento teorici e pratici sul diritto alla differenza, sulla sostenibilità ambientale, sulla nonviolenza, sui diritti umani”.

Le attività previste dal progetto sono poi molteplici – e vi terremo costantemente aggiornati – per il coinvolgimento di tutta la comunità educante e per la costruzione di una rete di stakeholder e rightholder capace di monitorare e innovare le relazioni educative sul nostro territorio.

Per info e appuntamenti: segreteria@ionoi.org

