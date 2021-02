Infernetto, beccato ubriaco alla guida e con la droga in auto su via Cilea

Ostia – Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza da parte dei Carabinieri di Ostia.

Nelle scorse ore, i Carabinieri di Casal Palocco, hanno fermato un 28enne mentre, in evidente stato di alterazione, percorreva la locale via Cilea a bordo della propria vettura.

Il giovane, trovato in possesso di mezzo grammo di hashish, è successivamente risultato positivo ai test tossicologici ed alcolemici, venendo denunciato in stato di libertà. Allo stesso, a scopo precauzionale, è stata inoltre ritirata una pistola legalmente detenuta.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



