Isola Sacra, spacciava crack e cocaina in casa: denunciato 45enne

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione di Fiumicino, al termine di una mirata perquisizione, hanno denunciato in stato di liberà un 45enne del posto. I militari, sospettando che il malfattore esercitasse attività di spaccio nella propria abitazione, a Isola Sacra, vi hanno fatto irruzione sorprendendolo, unitamente ad altre 3 persone, e trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina e crack. Il pusher è stato così denunciato in stato di libertà, mentre i 3 acquirenti sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

