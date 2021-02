Italia mondiale: Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo nell’individuale

E’ il giorno dei titoli mondiali per l’Italia e per gli sport invernali. Mentre Marta Bassino gioisce a Cortina, per avere appena conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di casa, nel parallelo gigante dello sci alpino (leggi qui), anche Dorothea trionfa.

E lo fa nell’altra competizione iridata, ma per il biathlon. Non vince la gara in programma la Wierer, ma grazie al nono posto rimediato nella sprint individuale di 15 chilometri, ai Mondiali in corso a Pokljuka, l’atleta delle Fiamme Gialle conquista la Coppa del Mondo di specialità. E’ la quarta per lei e si conferma tra le più grandi campionesse di biathlon della storia. Se non la migliore.

Ha messo in tasca punti importanti per l’ennesimo trofeo di ghiaccio nell’individuale. E’ un giorno importante per lo sport italiano al femminile. Le donne vincono e scrivono la storia.

