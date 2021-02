La Lega di Fiumicino: “Ostia respinge i nostri studenti come fossero appestati”

Fiumicino – “Anche quest’anno tutte le domande arrivate dagli studenti di Fiumicino agli istituti superiori di Ostia sono state rispedite al mittente. Nemmeno una che sia una. Quasi i nostri ragazzi fossero degli appestati”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai consiglieri comunali della Lega di Fiumicino Federica Poggio e Vincenzo D’Intino.

“Si tratta purtroppo di un problema che ci trasciniamo ormai da anni – spiegano – ma che oggi ha toccato picchi impossibili da tollerare. La carenza di istituti scolastici nel territorio di Fiumicino è cronica e il liceo di Maccarese non può certo tappare tutti i buchi, anzi”.

“Centinaia di studenti di Fiumicino e Isola Sacra, le località più popolose del comune, saranno così costretti a sfiancanti spostamenti per recarsi a Roma con tutti i disagi del caso. Va ricordato infatti come i collegamenti tra il nostro territorio e la Capitale siano davvero poco agevoli, per usare un eufemismo. Eppure sono anni che solleviamo questo problema e anni che chiediamo al sindaco Montino di istituire un tavolo interistituzionale con il Comune di Roma, la Città Metropolitana e la Regione per ovviare a una precarietà formativa che vive Fiumicino, uno dei comuni più importanti ed estesi del Lazio”.

“Non si può andare avanti trovando piccoli escamotage che non affrontano mai il problema. Per questo come Lega abbiamo più volte proposto di avviare una serie di consultazioni con gli enti competenti per trovare i luoghi adatti a ospitare nuovi istituti e dare così ai nostri ragazzi l’opportunità di studiare e di accedere al mondo del lavoro o quello universitario con le stesse possibilità e gli stessi strumenti di chi ha avuto la fortuna di vivere in un altro comune. Fiumicino merita molto altro. In primis l’attenzione delle istituzioni”, concludono Poggio e D’Intino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino