Serata di sangue a Formia, accoltellamento in centro: morto un adolescente

Formia – Serata di terrore nel centro di Formia: una rissa tra giovani è degenerata in un accoltellamento avvenuto su via Vitruvio, stasera, martedì 16 febbraio 2021.

Poco prima delle 20, su via Vitruvio, vicino al Mc Donald’s, s’è scatenato il putiferio. Un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 20 anni se le sono date di santa ragione, senza un motivo apparente.

Lo scontro di gruppo s’è trasformato nel giro di pochissimo in un’aggressione con coltelli tra due ragazzini, uno dei due, un 16enne, è stato raggiunto dal fendente all’inguine. Quando sono arrivati i soccorsi per il giovane non c’era più nulla da fare. Il ragazzino si trovava riverso a terra in una pozza di sangue.

La Polizia di Formia ha svolto accertamenti veloci. In breve sono risaliti all’aggressore, anche lui a quanto pare sarebbe un minore, accompagnato negli uffici del Commissariato di Via Spaventola, dove si trova tutt’ora per essere sentito. Un’audizione utile a ricostruire l’assurda sequenza di fatti che si è trasformata in tragedia.

In aggiornamento…

