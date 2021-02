17enne accoltellato a Formia, il Prefetto: “Aumenteremo la videosorveglianza”

Formia – “Quanto accaduto a Formia (leggi qui) è un fatto talmente grave da richiedere una riflessione collettiva“. Così il prefetto di Latina, Maurizio Falco, nel corso di una conferenza stampa alla fine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a seguito dell’omicidio del 17enne a Formia.

“Dietro quello che è successo c’è un disagio generazionale, negli ultimi tempi azioni violente da parte di ragazzi si sono ripetute a Formia, ad Aprilia. Il problema è una mancanza di dialogo generazionale, i ragazzi devono recuperare un rapporto di fiducia con noi e vanno orientati nella giusta maniera“.

Il prefetto ha annunciato un “rafforzamento della videosorveglianza” a Formia nelle zone della movida: “Accelereremo con l’installazione di questi servizi tecnologici – ha detto -. Bisogna reagire in maniera intelligente, non emotiva, anche se quanto è accaduto non può non toccarci”.

Nel frattempo la commissaria straordinaria che guida il comune di Formia, Silvana Tizzano, ha emesso una ordinanza con la quale ha stabilito il lutto cittadino per la giornata di domani, 18 febbraio.

