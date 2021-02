2,34 da sogno: Tamberi vola alle Olimpiadi di Tokyo

Torun – Realizza il sogno della vita Gianmarco Tamberi, anche se il pass virtualmente, grazie alla classifica mondiale, era già suo (leggi qui). Ma lo ha afferrato in gara Gimbo il desiderio più grande che avesse mai avuto: le Olimpiadi.

Volerà a Tokyo per giocarsi la medaglia d’oro e per riprendersi la rivincita. L’infortunio del giugno del 2016 alla Diamond League di Monaco lo aveva strappato da Rio 2016. La sofferenza, le lacrime, la reazione. Il ritorno in pedana e il titolo europeo indoor. Ecco Tamberi che questa sera vola ancora più su: ha fatto 2,34 nell’impianto che a marzo ospiterà gli Europei Indoor.

L’atleta azzurro si assicura lo standard di qualificazione per i Giochi di Tokyo. Era fissato a 2,33. E’ salito un po’ più su Gimbo, verso la gloria. Una misura importante quella di 2,34, mai avuta sino ad ora. Dopo l’infortunio al piede.

#atletica TAMBERI VOLA A 2,34, MIGLIOR SALTO DOPO L’INFORTUNIO DEL 2016 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 si assicura lo standard per le Olimpiadi… Pubblicato da Federazione Italiana di Atletica Leggera su Mercoledì 17 febbraio 2021

(foto@Colombo/Fidal)

