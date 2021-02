“Addio alle armi”…in 5 minuti!

Il romanzo “Addio alle armi”, in parte basato su esperienze personali dello scrittore (che negli ultimi mesi della grande guerra aveva prestato servizio come conducente di ambulanza nella Croce Rossa Americana, era stato ferito e aveva avuto un rapporto affettivo con l’infermiera americana Agnes von Kurowsky), racconta una storia di amore e di guerra che si svolge in Italia prima, durante e dopo la battaglia di Caporetto. Si tratta di uno dei romanzi più significativi e di successo dell’intero Novecento.

Ernest Hemingway – (Oak Park, 21 luglio 1899 – Ketchum, 2 luglio 1961) scrittore e giornalista statunitense, è stato Premio Pulitzer nel 1953 per Il vecchio e il mare e Premio Nobel per la letteratura nel 1954.

Tra le sue opere più importanti: “Festa mobile”, “Addio alle armi”, “Per chi suona la campana”, “Verdi colline d’Africa”, “I quarantanove racconti”, “Fiesta”, “Di là dal fiume e tra gli alberi”.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

