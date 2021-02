Aperte le iscrizioni agli asili nido di Roma: ecco come fare

Roma– Al via le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 di Roma Capitale per l’anno 2021/2022. I genitori possono presentare domanda fino al 22 marzo 2021 esclusivamente in modalità online attraverso il portale di Roma Capitale (clicca qui) seguendo il percorso: Servizi online – Scuola – Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online.

Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso all’Area Riservata ed ai servizi online di Roma Capitale, clicca qui. L’avviso pubblico, l’elenco delle strutture con disponibilità di posti e la guida alla compilazione della domanda sono disponibili sul sito (clicca qui).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo