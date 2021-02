Casette dell’acqua a Pomezia: ecco dove saranno realizzate

Pomezia – Al via la nuova gara d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione di acqua microfiltrata proveniente dall’acquedotto pubblico del Comune di Pomezia tramite le cosiddette casette dell’acqua.

L’appalto, che durerà 5 anni, prevede l’installazione graduale di 15 distributori sul territorio: 5 entro 3 mesi dalla firma del contratto, 5 entro 15 mesi e i successivi 5 entro 24 mesi.

“Un servizio ormai radicato sul territorio e che ha riscosso fin da subito un enorme successo tra la cittadinanza – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Nel solo 2020 sono stati erogati circa 1.200.000 litri di acqua dalle 5 casette distribuite sul territorio (piazza San Benedetto, via Pietro Nenni, Santa Procula, Colli di Enea, piazza Italia) con un risparmio calcolato di plastica di circa 32.000 kg l’anno.

Dati importanti che dimostrano come un servizio di qualità, a costo zero per l’Ente, possa avere una forte risposta da parte della cittadinanza e possa contribuire in maniera determinante alla tutela ambientale. Proprio per questo, con il nuovo appalto, aumenteremo fino a 15 i distributori sul territorio”.

Le aree indicate dall’Amministrazione comunale per l’ubicazione delle casette dell’acqua sono:

AREA 1 Piazza Araldo di Crollalanza (Santa Procula);

AREA 2 Piazza San Benedetto Da Norcia;

AREA 3 Parcheggio Colli di Enea;

AREA 4 Giardino Corona Boreale (via Pietro Nenni);

AREA 5 Piazza Italia;

AREA 6 Parco Tor Maggiore S.Palomba;

AREA 7 Parcheggio nuova viabilità Casadei;

AREA 8 Piazza Agostino De Giorgio (fronte scuola Marone);

AREA 9 Via della Castagnetta (parcheggio scuola);

AREA 10 Via Lago Maggiore;

AREA 11 Giardini Via Montevideo/ Via Rumenia;

AREA 12 Via Torvaianica alta – fronte scuola;

AREA 13 Via delle Orchidee/ Via delle Viole – Campo Jemini;

AREA 14 Giardini di Via Signa – Martin Pescatore;

AREA 15 Via Svezia – Giardini