Fiumicino, incendio nel ristorante cinese in via Porto Santo Stefano

Fiumicino – Paura per un incendio che questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021, si è sviluppato in via Porto Santo Stefano, presso il ristorante cinese Home Cooking.

Per cause in corso di approfondimento, una friggitrice è stata avviluppata dalle fiamme, creando non pochi problemi all’interno del locale e rischiando di innescare un incendio di più vaste proporzioni.

Per fortuna, la segnalazione di un abitante della zona ha permesso ai vigili del fuoco partiti da Ostia di intervenire prontamente e scongiurare il peggio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.

All’interno del locale, ovviamente chiuso per quanto riguarda il servizio al tavolo, era presente una dipendente, che non risulta essere ferita.

Alla fine si è trattato più di paura che di altro, con l’incendio che ha prodotto danni limitati alla struttura e nessun ferito.

