In Giunta regionale premiati i “Lions” di Nettuno per la vittoria dello scudetto 2020

Nettuno – Ieri mattina presso la Sala Tirreno della Giunta regionale del Lazio la squadra di baseball “Lions” di Nettuno, i dirigenti e lo staff tecnico, sono stati premiati per la vittoria del campionato 2020 categoria Under 15. Tutti i componenti della squadra hanno ricevuto una medaglia, ed è stata consegnata una targa al presidente Alfonso Gualtieri, al consigliere regionale Fibs Claudio Sabatini, ai dirigenti del Nettuno baseball e allo staff tecnico della squadra.

Hanno partecipato alla cerimonia il consigliere regionale Fabio Capolei, organizzatore dell’evento, l’assessore alle politiche sociali e welfare Alessandra Troncarelli, il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola e il delegato allo sport del presidente Nicola Zingaretti, Roberto Tavani.

“I Lions non sono solo una grande squadra di baseball, ma un grande orgoglio per tutta Nettuno – ho sottolineato Capolei nel corso della premiazione – Faccio loro i complimenti per l’importante risultato ottenuto nel 2020. Ringrazio il presidente Gualtieri per aver insistito con i ragazzi durante il periodo di lockdown. Un particolare grazie va anche al sindaco Coppola, all’assessore Troncarelli, al Presidente Zingaretti e al capo di gabinetto del presidente, Albino Ruberti, senza dimenticare tutti coloro che hanno partecipato quest’oggi”, ha concluso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno