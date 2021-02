Inghilterra, malore per il 99enne principe Filippo: ricoverato in ospedale

Londra – Il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale dopo un malore. Il 99enne duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta, è stato condotto martedì sera al King Edward VII Hospital di Londra come “misura precauzionale“. Lo ha riferito Buckingham Palace, secondo quanto riporta la Bbc. Il ricovero dovrebbe durare alcuni giorni per consentire al principe un periodo di riposo e di osservazione da parte dei medici. (fonte Adnkronos)