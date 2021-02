Fiumicino – “La sicurezza delle strade e dei cittadini è una priorità e la Commissione da me presieduta prende atto sempre con grande soddisfazione della partenza di tutti i cantieri che si muovono in questa direzione, grazie all’impegno dell’amministrazione e all’operatività dell’area Lavori Pubblici“. Lo dichiara la Presidente della commissione Lavori pubblici, Paola Meloni.

“Oggi – spiega – siamo stati in via Castagnevizza a Isola sacra, dove l’istruttore d’area Silvia Scaramucci ci ha illustrato i lavori in atto che interessano l’allargamento del sedime stradale, la realizzazione di marciapiedi e la messa in sicurezza dell’incrocio con via Trincea delle Frasche“.

“L’allargamento – prosegue Meloni – è stato possibile grazie allo spostamento dei vecchi tralicci Telecom che verranno sostituiti con un sistema più efficiente e grazie all’esproprio di una fascia di circa 1,5mt che permetterà di realizzare il marciapiede anche in prossimità dell’incrocio. L’immissione in via Trincea delle Frasche sarà resa più sicura dall’addolcimento della curva in uscita che aumenterà la visibilità ed eviterà la sosta all’uscita dell’incrocio”.

“Un intervento necessario – conclude – e importante per la sicurezza e la viabilità di Isola Sacra. Sono tante sul territorio le strade che necessitano di interventi di messa in sicurezza, speriamo di veder partire presto altri cantieri su zone nodali della città, penso soprattutto a via Agropoli a Fregene, a via di Granaretto e alle zone più critiche delle località che vivono situazioni di forte disagio legato alla viabilità e alla sicurezza del transito veicolare e ciclopedonale”.

