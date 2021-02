Ladispoli avrà il suo cinema-teatro in tempo per l’estate: ecco come sarà

Ladispoli – “Ladispoli, questa estate, avrà finalmente un cinema-teatro di prestigio, l’Auditorium in via Settevene Palo, rimesso a nuovo dalla società Frontera che si è aggiudicata la gara ad evidenza pubblica”. L’annuncio è dell’assessore alla Cultura, Marco Milani.

“Sarà un biglietto da visita straordinario – ha proseguito Milani – per tutti coloro, turisti compresi, che giungeranno nella nostra città provenendo da nord. Proprio per questo, come già concordato tempo addietro con la società appaltatrice, studieremo la possibilità di decorare con dei murales gli esterni della struttura, incontrando gli artisti che proporranno la loro arte e che valuteremo attentamente”, spiega Milani.

“Nel frattempo abbiamo avuto modo di ripristinare le insegne del Centro di Arte e Cultura che, appena le normative anti Covid lo permetteranno, riprenderà a pulsare quale cuore delle attività artistico-culturali di Ladispoli. La nostra città – ha concluso Milani – sta cambiando e la cultura ne è una colonna fondamentale”.

