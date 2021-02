Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nel corso dei prossimi giorni la circolazione atmosferica sull’Europa e sull’Italia risentirà delle conseguenze indirette dell’ondata di gelo che ha colpito gli Stati Uniti. L’aria polare canadese che si riverserà in Atlantico rinvigorirà infatti la depressione d’Islanda che trascinerà sul nostro continente un promontorio di alta pressione di matrice mista che metterà definitivamente fine al freddo arrivato dalla Russia. La rimonta anticiclonica avverrà in due fasi. Inizialmente sarà modesta e consentirà delle infiltrazioni umide foriere di qualche precipitazione, poi più decisa e di stampo nettamente sub tropicale. Il respiro più mite e umido in arrivo da ovest sta già entrando in contrasto con l’aria fredda ancora presente e mentre la spingerà ulteriormente verso levante favorirà la formazione di ammassi nuvolosi che interesseranno le regioni tirreniche portando anche qualche locale pioggia. Ma vediamo le previsioni per le prossime ore e la giornata di mercoledì.

METEO MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO. Nubi e qualche pioggia sulle tirreniche. Nord: cieli generalmente nuvolosi o molto nuvolosi su Liguria e Valpadana con qualche pioggia tra Genovese e Spezzino. Qualche nebbia sul Piemonte al mattino. Ampie schiarite sulle Alpi e dal pomeriggio anche su pedemontane e alte pianure. Centro: cieli generalmente nuvolosi salvo maggiori schiarite in Abruzzo. Qualche pioggia attesa sulla Toscana con sporadiche nevicate sui rilievi oltre 1300m. Sud: nuvoloso sulle regioni tirreniche con qualche sporadica pioggia tra Campania e alta Calabria, più sole altrove con tendenza a nubi dalla sera. Temperature in ulteriore aumento ovunque, sporadiche o assenti le gelate al mattino in Valpadana e nelle valli del Centro. Massime nelle medie del periodo. Venti meridionali al Centro Nord, ancora settentrionali al Sud ma in attenuazione. Mari, mossi i bacini settentrionali e lo Ionio, poco mossi gli altri.

METEO GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO. Tra giovedì e venerdì un modesto fronte potrebbe attraversare il Centronord portando qualche locale precipitazione soprattutto sulle regioni settentrionali. Si tratterà comunque di un peggioramento modesto, con qualche rovescio più incisivo probabilmente giusto sulla Liguria. Le temperature subiranno una ulteriore generale ascesa, con clima diurno che tornerà a farsi mite per il periodo, specie al Centrosud dove si potranno raggiungere o superare punte di 15-16°C. Nord: molte nubi tra Liguria e Valpadana con qualche pioggia in riviera e pioviggini anche sulle pianure occidentali; maggiori aperture su Alpi e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 9 e 14. Centro: nubi sulle regioni tirreniche con qualche pioggia sull’alta Toscana. Più soleggiato su Abruzzo e Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16. Sud: Nuvolosità variabile con qualche addensamento in più tra Campania e Calabria; ampie schiarite in Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa, in particolare sulla media-alta Toscana dove risulterà estesa, con associate precipitazioni in prevalenza deboli (al più localmente moderate su Apuane e Garfagnana), sulle province nord ed aree appenniniche nel corso del periodo. Nubi diffuse anche in Umbria, con clima in prevalenza asciutto. Nuvolosità irregolare sul Lazio, talvolta maggiormente addensata, ma non mancheranno dei spazi soleggiati, specie sulle aree centro-meridionali della regione. Temperature in aumento specie nelle minime. Venti da ovest-sudovest, deboli o localmente moderati lungo le coste e crinali. Mare poco mosso o mosso.

GIOVEDI’: Nubi diffuse sull’alta Toscana, con possibili associate deboli precipitazioni nella prima metà della giornata. Asciutto sulle aree sud della regione, dove non mancheranno brevi schiarite, con al più possibili locali spunti piovosi (deboli) nelle ore pomeridiane sull’Amiatino. Nubi irregolari alternate a brevi schiarite in Umbria, con fenomeni assenti. Giornata nel complesso variabile per nubi sparse sul Lazio. Nubi basse miste a banchi di nebbia, presenti nottetempo ed al mattino, sulle valli Tosco-Umbre, alto viterbese, reatino e frusinate. Venti meridionali, in prevalenza deboli con locali rinforzi a moderato lungo le coste. Temperature in aumento specie nelle massime. Mare poco mosso

Commento del previsore Lazio

Mercoledì avremo un aumento della nuvolosità sulle regioni del medio Tirreno, in particolare sulla Toscana, laddove la giornata si presenterà uggiosa, con precipitazioni in prevalenza deboli che interesseranno le provincie nord e le aree appenniniche della regione. Nubi altrove ma senza fenomeni. Temperature il graduale rialzo. Seguirà un giovedì nel complesso variabile, con maggiori addensamenti sull’alta Toscana (dove avremo deboli e locali precipitazioni sulle aree nord ed appenniniche del territorio), maggiori schiarite su Umbria ed in particolare sul Lazio. Possibili nubi basse, miste a locali banchi di nebbia nottetempo ed al mattino sulle valli Tosco-Umbre, alto viterbese, reatino e frusinate. Nubi ancora presenti nella giornata di venerdì specie sulla Toscana, con nuovi possibili locali banchi di nebbia al primo mattino nelle valli interne. Weekend stabile ed in prevalenza soleggiato specie su Lazio ed Umbria, con temperature in rialzo e clima mite nelle ore pomeridiane.

