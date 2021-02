Top Doctors Awards 2020: 14 medici del Lazio tra i migliori d’Italia

Il Lazio, e in particolare Roma, brilla ai Top Doctors Awards 2020, il prestigioso riconoscimento assegnato all’inizio di ogni anno ai dottori che più si sono distinti nell’anno precedente: tra i migliori medici italiani, individuati grazie al voto dei loro stessi colleghi, ci sono infatti 14 specialisti basati nella capitale – dato che la rende la prima città del Bel Paese per numero di premiati.

I medici romani rientrati di diritto nella classifica delle eccellenze della sanità italiana sono:

il Prof. Evaristo Belli (Chirurgo Maxillo-Facciale), il Prof. Piero Cascone (Chirurgo Maxillo-Facciale), il Dott. Luca de Campora (Otorinolaringoiatra), il Prof. Roberto Delfini (Neurochirurgo), il Dott. Giovanni Di Giacomo (Ortopedico e Traumatologo), il Prof. Stefano Di Girolamo (Otorinolaringoiatra), il Prof. Eduardo Marcos Fernandez Marquez (Neurochirurgo), il Dott. Cesare Greco (Cardiologo), il Prof. Andrea Isidori (Endocrinologo), il Prof. Stefano Margaritora (Chirurgo Toracico), il Dott. Graziano Pernazza (Chirurgo Generale), il Prof. Francesco Prati (Cardiologo), il Prof. Antonio Santoro (Neurochirurgo) e il Prof. Cosimo Tudisco (Ortopedico e Traumatologo). Insieme a loro, altri 36 medici dislocati lungo l’intera penisola, in 17 diverse province, perfettamente distribuiti tra nord (20) e centro (20), mentre il sud e le isole si fermano a 10 premiati.

Nell’intento di Top Doctors® (www.topdoctors.it), azienda specializzata in servizi tecnologici per la sanità privata, l’edizione 2020 degli Awards vuole essere un riconoscimento non solo ai 50 vincitori, ma all’intera categoria, per lo sforzo e l’impegno dimostrato nella battaglia (tuttora in corso) contro il Coronavirus.

Ma come sono stati individuati i professionisti della sanità più meritevoli del riconoscimento? Ad eleggerli sono stati i loro stessi colleghi: i dottori vengono infatti periodicamente chiamati a indicare gli specialisti a cui si affiderebbero in caso di necessità o che consiglierebbero a un familiare. Sulla base delle nomination raccolte, viene poi stilato una sorta di “albo d’oro” della medicina, con i professionisti a cui un numero maggiore di votanti ha accordato la propria fiducia.

Il metodo di valutazione proprio degli Awards rispecchia pienamente quello che, in generale, è il modello Top Doctors®, basato su rigorosità, attenta selezione ed eccellenza. La piattaforma online non è infatti un semplice elenco di professionisti, ma un panel prestigioso dal quale si può venire presi in considerazione solo previa segnalazione di un collega. Una volta ricevuta la referenza, è necessario superare il più rigoroso ed eccellente processo di selezione, realizzato in collaborazione con Adecco Medical & Science, al termine del quale solo il 10% dei dottori valutati supera l’auditing di qualità ed entra a far parte del panel, a oggi composto da oltre 60.000 medici. Annualmente avviene poi un’ulteriore revisione sul panel, prendendo in esame le recensioni realizzate dai pazienti che hanno realmente effettuato una visita con il medico.

“Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma ancora di più per i professionisti della sanità: per questo crediamo che il premio, simbolicamente, debba andare all’intera categoria per lo sforzo e l’impegno dimostrati” – commenta Alberto Porciani, CEO di Top Doctors®. “Anche noi di Top Doctors® abbiamo da subito cercato di dare il nostro contributo. Nel pieno dell’emergenza, i nostri servizi di telemedicina sono stati incrementati e messi a disposizione dei dottori gratuitamente, con il duplice obiettivo, quando possibile, di garantire un consulto online ai pazienti le cui visite venivano annullate, oltre che di sgravare il peso sulle strutture sanitarie”.

