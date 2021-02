Ardea, il Comune “regala” gli appartamenti delle Salzare ai bisognosi

Ardea – Gli appartamenti delle Salzare saranno destinati alle famiglie bisognose di Ardea. Il provvedimento è stato approvato con la delibera di giunta n.33 dell’11 febbraio, che ha per oggetto l’ “assegnazione provvisoria e temporanea in locazione di alloggio Erp per famiglie bisognose e in stato di grave disagio socio-economico”.

Dopo aver acquisito al patrimonio e trascritto numerosi appartamenti di via Ancona, l’Amministrazione di Ardea ha deciso di destinarli in maniera temporanea alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Clicca qui per leggere la Delibera di Giunta

“Gli alloggi situati nella zona Salzare sono di proprietà comunale e alcuni di questi alloggi grazie alla restituzione delle chiavi al Comune da parte degli acquirenti, sono liberi da persone e/o cose e in condizioni decorose, tali da poter essere immediatamente assegnati a famiglie estremamente bisognose”, si legge nella delibera.

Ora gli uffici preposti dovranno individuare questi nuclei famigliari con l’aiuto degli assistenti sociali. In ogni caso, gli assegnatari provvisori dovranno effettuare un “pagamento mensile della indennità di occupazione che si equipara all’ordinario canone di locazione dovuto secondo le regole e modalità del vigente regime giuridico di riferimento”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea