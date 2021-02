Fiumicino – Iniziano, nel grande hub dell’aeroporto di Fiumicino, le vaccinazioni anti-Covid per i Vigili del Fuoco del Lazio. “Il Comando di Roma – si legge in una nota del Vigili del Fuoco – in accordo con la Prefettura e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Lazio ha inviato il proprio personale presso le strutture organizzate dalla Regione Lazio all’interno di un’area riservata da AdR, antistante l’aeroporto Leonardo da Vinci il vaccino Astrazeneca verrà inoculato dal personale della Croce Rossa Italiana”.

Sono iniziate questa mattina le somministrazioni AstraZeneca anche per gli operatori under 55 del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino. Diverse decine gli effettivi di vigili, pompieri, carabinieri, poliziotti e finanzieri già in fila in attesa di ricevere la dose di vaccino. Il centro vaccini è ormai vicino a 5.000 dosi somministrate dall’inizio dell’attività operativa.

“In questa giornata sono previste le prime 50 dosi per i vigili capitolini e 20 per i vigili di Fiumicino, oltre a 50 per i vigili del fuoco, con possibilità di aumentare le disponibilità progressivamente nei prossimi giorni – ha detto il Commissario straordinario della Asl Rm3, Giuseppe Quintavalle -; complessivamente nell’hub di Fiumicino oggi abbiamo 1240 prenotazioni di vaccini, proseguendo il piano della campagna vaccinale con le forze dell’ordine”.

“Siamo inoltre soddisfatti che Aifa (Agenzia italiana del farmaco) abbia esteso la possibilità di estendere AstraZeneca fino ai 65 anni. È un vaccino utile ed indispensabile: stiamo già dando quindi indicazioni per rimodulare la programmazione con questa estensione di età e poi stiamo lavorando affinché, dal 1 marzo, i medici di famiglia, in tutto il Lazio, inizino la loro campagna vaccinale presso le Ucp o presso il proprio studio ed anche a domicilio”, ha aggiunto Quintavalle.

