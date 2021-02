Delusione per Federica Brignone: “Non lo volevo così il Mondiale in casa”

Cortina – “Non era quel che volevo: sono partita all’attacco per fare quel che faccio in allenamento. Ma è andata così. Ci sono fasi brutte nella vita di un atleta. Sicuramente non è stato un Mondiale per me favorevole“: Federica Brignone, dopo l’ira per il gigante parallelo, vive una delusione nel gigante.

Fuori gara alla prima manche. “Ora bisogna andare avanti. Nella vita ci sono e ci saranno ancora tante sfide da affrontare“, ha aggiunto l’azzurra a RaiSport, dopo la sua uscita (Ansa).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport