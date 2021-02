Fiumicino, al via la rimozione delle discariche su via di Torrimpietra

Fiumicino – “Sono iniziate oggi le operazioni di rimozione delle discariche su via di Torrimpietra”. A comunicarlo attraverso una nota stampa è Paola Magionesi, Presidente della Commissione Ambiente di Fiumicino.

“Per evitare che questo scempio avvenga ancora – prosegue Magionesi -, qualche giorno fa erano state montate le sbarre che impediranno l’accesso alle autovetture in via di Torrimpietra, tra via Prato Gelsi e il centro ippico, come previsto da specifica ordinanza sindacale”.

