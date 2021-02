Giuseppe Conte torna prof all’Università: “Ha nostalgia degli studenti”

Roma – “Conte torna da noi a insegnare e a fare ricerca dal primo marzo“. Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, si appresta a tornare in cattedra all’università di Firenze. “Ci siamo sentiti per telefono, la prossima settimana verrà a trovarmi”, dice il rettore Luigi Dei a Un giorno da pecora.

“L’inizio delle lezioni da noi è fissato per il primo marzo. Da noi lui ha insegnato Diritto Privato e Diritto Civile. Non sono io a decidere cosa insegnerà, decide il Dipartimento. Ha detto che ha molta nostalgia degli studenti, l’ho sentito come una persona che ha voglia di tornare nella sua università e vuole riprendere il filo con gli studenti. Ricordo che, da presidente del Consiglio, è tornato qui per tenere una lezione di diritto agli studenti del primo anno”, spiega Dei. Ci sarà la folla di studenti e l’aumento delle iscrizioni per l’ex premier? “Può darsi, si dice sia molto popolare“. (fonte Adnkronos)