Il coronavirus uccide Alessandro Pallotta: Maccarese in lutto

Fiumicino – E’ una comunità sotto shock quella di Maccarese, svegliata questa mattina da un’inaspettata quanto terribile notizia. Dopo oltre un mese è venuto a mancare, a causa del Covid-19, Alessandro Pallotta, 48 anni. Nato e cresciuto a Maccarese, era il proprietario di una pescheria a viale Castel San Giorgio.

Come riporta Fregeneonline, chi lo ha conosciuto lo descrive con un’anima gentile, dedito all’attività fisica, amante della pallavolo, sport che praticava nel ruolo di attaccante. “Ciao Capitano guida carismatica e spirituale, compagno leale e fedele di tante battaglie – scrive Livio, allenatore della squadra dilettantistica in cui Alessandro ha militato per anni – forse lassù avevano bisogno di un atleta ma certo che ci mancherai un mondo! R. I. P.”.

Ma oltre al corpo, Alessandro si prendeva cura della sua anima. Aveva una profonda fede e spiritualità, che alimentava costantemente nel Cammino neocatecumenale presso la comunità romana. Al momento non sono noti data e luogo e dei funerali.

