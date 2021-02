Il rover Perseverance atterra su Marte: al via la ricerca di vita sul pianeta rosso

Washington – Parte la ricerca della vita su Marte. In queste ore, infatti, il rover Perseverance, assemblato dalla Nasa, ha iniziato la rischiosa fase di discesa verso il suolo del pianeta rosso.

Il veicolo su sei ruote, come riferisce la stampa statunitense, è stato progettato per raccogliere campioni di roccia dalla superficie del pianeta “vicino” al nostro. La scorsa settimana hanno raggiunto l’orbita di Marte anche due sonde spaziali inviate dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Cina. Le tre missioni sono state lanciate tutte nel luglio 2020, approfittando dell’allineamento perfetto tra la Terra e il pianeta rosso così da poterlo raggiungere in “solo” sette mesi.

Perseverance è il rover più grande e pesante mai inviato nello spazio dalla Nasa, e sarà il nono veicolo a raggiungere l’orbita di Marte. Delle dimensioni approssimative di una automobile, è alimentato a plutonio, e ricercherà tracce di vita. Gli scienziati, infatti, ipotizzano che il pianeta rosso abbia ospitato la vita tra 3 e 4 miliardi di anni fa, quando ancora l’acqua scorreva sul pianeta allo stato liquido.

