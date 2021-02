Roma – “Sono molto felice che dopo quattro anni e mezzo di attesa finalmente è arrivato il giorno in cui è stata fatta giustizia“. Così Alex Schwazer commenta il provvedimento del gip di Bolzano, fatta recapitare dalla sua manager, Giulia Mancini.

“Probabilmente non potrò dimenticare tutte le cose – aggiunge Schwazer – , ma il giorno di oggi mi ripaga un po’ di tante battaglie che insieme ad altri che mi sono stati vicini ho dovuto affrontare in questi quattro anni e mezzo, che non sono stati per nulla facili” (Ansa).

(foto@Colombo/Fidal)