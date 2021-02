L’appello di Sinistra Italiana Fiumicino: “Prorogare il blocco dei licenziamenti”

Fiumicino – “Chiediamo a gran voce all’attuale Governo, che in queste ore è in Parlamento per ricevere la fiducia, che il primo atto da porre in essere sia la proroga del blocco dei licenziamenti”. Così in una nota Massimo Iannarella, Coordinatore di Sinistra Italiana Fiumicino.

“In una dichiarazione di ieri – prosegue Iannarella -, il presidente di Confindustria, ha chiesto all’attuale Ministro al Lavoro di togliere il blocco dei licenziamenti e concedere la possibilità di licenziare a tutte quelle aziende che non hanno le attività completamente sospese, così da permettere alle stesse di ridimensionare il personale in considerazione della forte riduzione delle attività dovute dal Covid.

Contrastiamo fortemente quanto richiesto e chiediamo che misure come blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali siano strumenti di supporto che il Governo deve assolutamente prorogare per tutto il 2021.

La ripresa economica – aggiunge – del paese passerà inevitabilmente per scelte e azioni che necessitano di tempo per produrre effetti durante il quale i lavoratori e le lavoratrici non possono e non devono essere abbandonati.

Ci affianchiamo – conclude Iannarella – a quanto richiesto e detto dai sindacati al Ministro durante l’audizione delle parti sociali”.

