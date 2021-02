Latina, rapinano un negozio poi aggrediscono e ricattano il titolare: arrestati

Latina – Hanno rapinato un negozio e aggredito il proprietario in pieno centro cittadino. Il fatto è accaduto a Latina lo scorso 12 gennaio e oggi la Polizia di Stato ha eseguito due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di due noti pregiudicati del capoluogo, di 28 e 27 anni, per rapina e estorsione tentata.

Le indagini della Polizia presero il via subito dopo la rapina subita dal titolare di un Barber Shop: nella circostanza, l’uomo riportò anche la frattura del naso, ma riuscì a descrivere nel dettaglio i malviventi agli agenti della Squadra Volanti intervenuti sul posto. Questi ultimi, profondi conoscitori della realtà criminale del capoluogo pontino, individuarono immediatamente i rapinatori, che furono pertanto deferiti all’autorità giudiziaria.

Subito dopo, il Procuratore Aggiunto della Procura di Latina Dr. Lasperanza e il Sost. Proc. Dr. Sgarella delegarono, alla Squadra Mobile, un accurato approfondimento investigativo. Le indagini hanno dimostrato come, a seguito della denuncia sporta dalla vittima della rapina, gli stessi malviventi si fossero nuovamente presentati nella barberia, minacciando il malcapitato di gravi rappresaglie e chiedendogli, a titolo estorsivo, la somma di 2mila euro, a loro dire necessaria per pagare l’onorario degli avvocati.

Tutta l‘illecita attività è stata minuziosamente ricostruita dagli agenti della Squadra Mobile, i quali hanno redatto una dettagliata informativa di reato che ha permesso al G.i.p. del Tribunale di Latina Dr. Bortone di emettere una ordinanza di misura cautelare in carcere.

