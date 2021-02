Lo scrittore Daniele Amitrano entra a far parte di Fratelli d’Italia Minturno

Minturno – La sezione minturnese di Fratelli d’Italia, attraverso il suo coordinatore comunale Vincenzo Fedele e il consigliere comunale Tommaso Iossa, è lieta di annunciare l’ingresso nel partito di Daniele Amitrano.

Daniele oltre ad essere uno scrittore apprezzato su tutto il territorio nazionale, è un fiero esponente delle Forze Armate nonché un grande appassionato di politica, tant’è che dopo una prima laurea conseguita in Scienze Organizzative e Gestionali ne ha conseguita una seconda in Scienze Politiche Economiche e Sociali, discutendo la tesi in filosofia politica.

Il suo ingresso è lo specchio di quello che è l’attuale processo di rinnovamento e di riorganizzazione in seno al partito, desideroso di accogliere giovani appassionati di politica che, come Daniele, vogliano mettersi in gioco semplicemente per abbracciare degli ideali e per mettere le proprie competenze al servizio della città in cui vivono, con la speranza di lasciare un paese migliore ai propri figli.

“Sono davvero onorato di potermi mettere in gioco all’interno di un gruppo coordinato da Vincenzo Fedele – ha detto Amitrano -, di cui nutro una sincera stima e con il quale condivido i valori e gli ideali che si rispecchiano in Fratelli d’Italia.

Mi metterò subito al lavoro per proporre progetti in campo socioeconomico finalizzati ad alleggerire la pressione fiscale e conseguentemente a far aumentare il potere d’acquisto delle famiglie.

Inoltre, vorrei portare all’attenzione dei vertici locali del partito delle misure che permettano di reimmettere nel circuito economico minturnese gli introiti fiscali, in modo da apportare il maggior beneficio possibile alle attività commerciali locali ed evitare inutili dispersioni all’esterno.

A mio avviso, occorre discostarsi da una politica fatta esclusivamente di slogan e passare a una politica che metta in primo piano i cittadini. Credo che spendersi per il bene della propria comunità dovrebbe essere visto come una missione, la più alta delle missioni.

Sono parimenti certo, infine, che le battaglie politiche si vincano con le idee e se queste sono apprezzate possono riuscire a combattere, o perlomeno attenuare, i fenomeni distorsivi che da sempre affliggono la nostra bellissima terra”.

Il consigliere Iossa in merito al nuovo ingresso dichiara: “Sono stato subito favorevole all’ingresso di Daniele perché ritengo che aggiunga valore al gruppo che si sta creando e che sta crescendo sul territorio minturnese. Apprezzo molto il suo impegno e il suo mettersi a disposizione della politica per il bene della comunità, principio che condivido e che mi ha portato a impegnarmi nel 2016 con la mia candidatura e che ho portato avanti con il lavoro svolto da consigliere comunale in questi ultimi 4 anni. A Daniele vanno le mie congratulazioni”.

Anche Vincenzo Fedele, felice per il nuovo ingresso nel partito, ha poi aggiunto: “L’ingresso di Daniele è importante perché testimonia la bontà del nuovo progetto che Fratelli d’Italia, attraverso l’organizzazione del partito qui a Minturno, sta portando avanti con determinazione e chiarezza. Oltre a Daniele, molte altre persone hanno già formalizzato la loro adesione. Alcuni di essi hanno condiviso con me l’esperienza del 2016 e vogliono continuare accanto al sottoscritto questa nuova avventura all’interno di un partito in cui crediamo fermamente, Altri, invece, hanno una maggiore esperienza politica alle spalle, in grado di rappresentare un valore aggiunto al gruppo che si sta formando in vista dei prossimi impegni elettorali, a iniziare dalle prossime elezioni amministrative. L’obiettivo è quello di continuare il processo di crescita e di riorganizzazione del partito a livello locale, con persone di spessore in grado di creare e sviluppare progetti necessari per la crescita socio-economica del nostro territorio“.

