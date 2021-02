Raccolta differenziata a Ladispoli, le istruzioni per l’uso del sindaco Grando

Ladispoli – “Differenziare in modo corretto significa dare vita ad un ciclo virtuoso e trasformare un rifiuto in un piccolo tesoro portando grandi vantaggi non solo all’ambiente ma anche all’economia. Una giusta differenziata permette al nostro Comune di avere, da una parte maggiori introiti dalla vendita dei rifiuti differenziati e, dall’altra, di risparmiare conferendone meno indifferenziati in discarica”.

L’appello è del sindaco Alessandro Grando che, con queste parole, invita i cittadini a seguire delle regole precise per differenziare i rifiuti, soprattutto per quanto riguarda la plastica.

“La plastica – ha proseguito Grando – se abbandonata nell’ambiente crea dei danni incommensurabili, se differenziata correttamente, invece, può essere trasformata in altri oggetti. Ad esempio con 27 bottiglie di plastica è possibile fare un maglione in pile. Bastano pochi e semplici gesti per contribuire al riciclo e al miglioramento delle condizioni del nostro ambiente”.

Si ricorda che la raccolta multimateriale di plastica, alluminio e acciaio (contenitore giallo) per le utenze domestiche è il martedì. Per una corretta differenziazione:

il materiale non deve essere raccolto all’interno di buste biodegradabili idonee per la raccolta dell’organico;

inserire solo imballaggi in plastica, alluminio, acciaio puliti o comunque con pochi residui;

non inserire imballaggi o comunque oggetti in ferro o altri metalli diversi da alluminio e acciaio;

non inserire plastica dura (secchi, bacinelle, giocattoli, ecc.);

non inserire imballaggi con rilevanti residui del contenuto;

non inserire barattoli per colla, vernici e solventi, anche se privi del contenuto.

