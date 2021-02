Santa Marinella, lavori su via delle Colonie: cantiere aperto anche di notte

Santa Marinella – Ottenuta l’attesa deroga alle norme di contenimento del Covid-19 per proseguire nelle ore notturne i lavori che stanno interessando l’ultimo tratto di Via delle Colonie e di via IV Novembre. Lo comunica la consigliera delegata alla viabilità Patrizia Befani.

“Come avevamo annunciato nei giorni scorsi – si legge in una nota stampa di Befani – per andare incontro alle esigenze dei cittadini e cercare di limitare i disagi e nello stesso tempo accelerare il termine delle opere, il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune ha ottenuto che gli interventi di scavo necessari per porre in opera tutti i sottoservizi, quali condotte idriche fognarie e cavi telefonici e successivo ripristino del manto stradale, possano svolgersi anche durante l’entrata in vigore del coprifuoco che vieta ogni attività o spostamento dalle ore 22 alle 5 del mattino.

Grazie a questa deroga – prosegue – e all’autorizzazione, già ottenuta nelle passate settimane, ed ora prorogata fino al prossimo 26 febbraio, l’impresa potrà con le sue maestranze proseguire i lavori durate le ore in cui non insiste nella zona l’intenso traffico veicolare che caratterizza le ore centrali della giornata. Il cantiere dovrebbe chiudere entro il mese di marzo e la viabilità tornare finalmente alla normalità”.

