Anzio, domenica 21 febbraio volontari in azione per pulire le spiagge di Lavinio

Anzio – Volontari in azione sul litorale di Anzio. Domenica 21 febbraio le associazioni Care The Oceans, Onlus creature del Mare e Castelli in Green per la difesa della flora e fauna acquatica si troverà ad Anzio per la pulizia delle spiagge del Lido di Lavinio.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vorranno aiutare i volontari. Il ritrovo è previsto alle ore 10:00 presso il Lido Miramare.

“Prima di avviare le operazioni di pulizia della spiaggia – si legge in una nota dell’Associazione – e di catalogazione di rifiuti, con particolare focus sulle micro-plastiche, i nostri volontari, esperti nel settore, terranno una piccola introduzione divulgativa per fare luce sui problemi legati al consumo di plastica e all’inquinamento dei mari. Vi aspettiamo numerosi dotati di soli guanti da giardinaggio e mascherine”.

