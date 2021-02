Ardea, Savarese risponde alla Polizia Locale: se Ierace vuole la dirigenza vinca il concorso

Ardea – “Fin dal suo arrivo ad Ardea ho riposto totalmente la mia fiducia nel Comandante Ierace. Ho sempre riconosciuto in lui grandi capacità nella conduzione del corpo di Polizia Locale di Ardea e proprio per questo non gli ho mai dato indirizzi che dirigessero il suo operato. Fiducia totale anche meritata nei fatti”. Con queste parole il Sindaco di Ardea Mario Savarese risponde in una nota alla lettera inviata ai sindacati da alcuni agenti della Polizia Locale di Ardea nella quale incolpano l’amministrazione di aver “intrapreso nei confronti del Comandante un’azione demolitoria” (leggi qui).

“Il comandante Ierace – prosegue il Sindaco -, chiede per se una nomina di reggenza temporanea che gli attribuisca funzioni dirigenziali; una carica che il sindaco non ha il potere di attribuire. Ardea ha già esaurito la propria quota di personale dirigente a tempo determinato imposta dall’Art. 110 della legge 267/2000. La carica dirigenziale a cui visceralmente aspira il comandante, è attribuibile solo attraverso un regolare concorso.

Il concorso per la selezione del dirigente all’area quinta – aggiunge Savarese – che comprende il corpo della Polizia Locale è già in atto; in queste poche settimane che saranno necessarie ad espletarne le procedure, il candidato Ierace potrebbe più proficuamente utilizzare il proprio tempo per prepararsi a sostenere la prova concorsuale.

Questi attacchi alla mia amministrazione che da qualche giorno leggo sui media hanno dell’inverosimile e appaiono pilotati; atti a determinare discredito, ricorrendo anche a falsità e rivolti in massima parte proprio alla persona che sopra ogni altra ha sempre sostenuto e difeso il comandante Ierace in ogni circostanza. Sono profondamente amareggiato e deluso”, conclude il primo cittadino.

