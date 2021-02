Beccato con cocaina e ecstasy: nei guai 55enne di Latina

Latina – Mercoledì 18 febbraio 2021, a Latina, i carabinieri della stazione di Sabaudia, al termine di attività investigativa, hanno arrestato un 55enne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 10 grammi 10 di sostanza stupefacente tipo cocaina e grammi 2 di m.d.m.a.(ecstasy), materiale per il confezionamento e taglio dello stupefacente nonchè tre bilancini di precisione.

L’uomo, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina