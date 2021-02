Covid-19, ora è ufficiale: il Lazio resta zona gialla

Roma – Il Lazio resta zona gialla. A darne conferma i canali ufficiali della Regione in merito all’ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica e che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia.

#Coronavirus: la Regione Lazio resta in zona gialla. #SaluteLazio Pubblicato da Salute Lazio su Venerdì 19 febbraio 2021

Bolzano e Umbria, alle prese con l’emergenza Covid-19, dovrebbero diventare zona rossa, anche se praticamente già lo erano con ordinanze regionali. Zona arancione invece per Molise, Campania ed Emilia Romagna, con regole e misure più restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus.

(Il Faro online)