Il Comune di Pomezia e Coldiretti insieme per sostenere i produttori del territorio

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha incontrato questa mattina il Direttore Coldiretti Giuseppe Casu al Mercato a km 0 di piazza San Benedetto da Norcia. Un’occasione di sostegno ai produttori locali, ma anche di solidarietà per i cittadini più in difficoltà. Coldiretti e i suoi agricoltori associati hanno donato infatti pacchi per un quintale di generi alimentari di prima necessità all’Ente, che saranno distribuiti all’interno della rete sociale del territorio.

“La virtuosa collaborazione tra Coldiretti e Comune, avviata fin dal nostro insediamento, – commenta la vice Sindaco Simona Morcellini – vede nel Mercato Campagna Amica di Pomezia che si svolge ogni giovedì, e nella sperimentazione estiva di Torvaianica, la sintesi perfetta: la volontà dell’Amministrazione di promuovere e valorizzare i prodotti del territorio, sostenendo la filiera agricola di prossimità, e la garanzia del marchio Coldiretti per i cittadini consumatori”.

“Coldiretti non si è mai fermata – spiega il Direttore Coldiretti Giuseppe Casu – Con questa donazione testimoniamo, da una parte la volontà di sostenere i soggetti che più di altri stanno soffrendo la crisi, e dall’altra la gratitudine per l’Amministrazione comunale e la cittadinanza di Pomezia, che hanno accolto con entusiasmo e attenzione il nostro mercato”.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nella valorizzazione dei prodotti della nostra terra e nel sostegno all’economia agricola locale – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Nel segno della solidarietà, Comune e Coldiretti sono già al lavoro per un progetto più grande di distribuzione alimentare alle fasce di popolazione in disagio economico, per sostenere da una parte i cittadini in difficoltà e dall’altra i produttori del territorio, promuovendo una cultura alimentare sana e a chilometri zero”.

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente Coldiretti locale Fabrizio Cremonini, il segretario Francesco Sossi e il coordinatore del Mercato Campagna Amica Maurizio Ortolani.

