Leu Fiumicino: “Sul Porto della Concordia auspichiamo una riconversione sostenibile del progetto”

Fiumicino – “La notizia dell’udienza del 10 marzo, come ultima data per sapere quale sarà il destinatario della concessione portuale del Porto della Concordia, se da una parte potrebbe dare indicazioni certe, dall’altra potrebbe aprire uno scenario poco rassicurante per la nostra Città” – così Massimiliano Chiodi e Massimo Iannarella Coordinatori rispettivamente di Articolo 1 e Sinistra Italiana Fiumicino.

“Dopo anni di incuria ed abbandono, il luogo simbolo della nostra Città, potrebbe essere acquisito da una multinazionale delle crociere, un colosso mondiale oppure, se la trattativa dovesse andare male, entrare a far parte di una riqualificazione capitanata proprio dalla nostra Amministrazione.

Crediamo fortemente nella conservazione e nella tutela di una porzione bellissima della nostra costa che potrebbe diventare ancora più bella inserendola in una programmazione sostenibile e misurata”.