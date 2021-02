Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il campo di alta pressione che si è insediato sull’Europa centro-meridionale avrà lunga vita e ci terrà compagnia per altri giorni ancora, caratterizzando così anche il prossimo weekend. Il tempo si manterrà stabile, anche se non sempre soleggiato, a causa di infiltrazioni di aria umida che determineranno alcuni intoppi su Val Padana e regioni dell’alto Tirreno, seppur senza compromettere le condizioni meteorologiche dei giorni a cavallo tra la seconda e la terza decade di febbraio. Aria mite in afflusso dal Nord Africa all’interno della cupola anticiclonica saranno responsabili inoltre di un aumento delle temperature, destinate a portarsi su valori sempre più primaverili su molte aree, interrompendo bruscamente la stagione invernale. La stasi atmosferica favorirà però il ristagno dell’aria nei bassi strati, con conseguente formazione di alcune nebbie, nubi basse e concentrazione delle sostanze inquinanti giorno dopo giorno.

METEO VENERDI’ 19 FEBBRAIO. Ancora addensamenti irregolari su Val Padana, Liguria, Toscana ed Umbria con possibilità di locali deboli piogge o pioviggini intermittenti su est Piemonte, ovest Lombardia e Triestino, qualche fenomeno un po’ più consistente al mattino tra Spezzino e Versilia. Altrove tempo stabile con cieli in gran parte sereni, al più offuscati da velature e stratificazioni alte. Temperature in aumento con massime fino a 15/17°C su adriatiche ed est Sicilia, 17/19°C in Sardegna.

METEO SABATO 20 FEBBRAIO. Cieli spesso nuvolosi su Pianura Padana, Liguria e Toscana, anche con qualche pioviggine o debole pioggia tra est Piemonte ed ovest Lombardia nella prima parte della giornata, nonché sul Genovese. Qualche nebbia o nube bassa fino al mattino su zone interne della Sardegna e Metapontino, in diradamento in giornata. Sul resto d’Italia stabilità e cieli sereni o poco nuvolosi, pur con alcune innocue nubi in più su Marche, Salento e sud Sicilia. Temperature in ulteriore lieve aumento. Nel dettaglio, a Nord prevista nuvolosità irregolare, più diffusa tra Levante ligure e Ovest Valpadana; maggiori schiarite a ridosso delle Alpi e in Romagna. Temperature stabili, massime comprese tra 10 e 15. Al Centro molte nubi tra Toscana e Umbria, in parziale diradamento nel pomeriggio. Tempo più soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Al Sud prevalenza di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento su bassa Sicilia e Salento. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 18.

METEO DOMENICA 21 FEBBRAIO. Foschie, nebbie o nubi basse su Val Padana, zone interne della Toscana ed Umbria, in parziali diradamento nelle ore centrali del giorno e in nuova intensificazione in serata. Altrove bel tempo prevalente con cieli in gran parte poco nuvolosi. Temperature in ulteriore lieve aumento. Nel dettaglio, al Nord insistono nubi basse, banchi di nebbia e foschie su Ovest Valpadana e basso Triveneto; maggiori aperture su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 10 e 15. Al Centro bel tempo su tutte le regioni, salvo nebbie nottetempo sulle valli tosco-umbre e nubi basse su est Sardegna. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 14 e 19. Al Sud prevalenza di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali nebbie nottetempo nelle pianure interne. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 20.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, nubi sparse a tratti maggiormente addensate, con alternanza a schiarite anche ampie specie su Umbria e Lazio. Maggiore nuvolosità è attesa sulla Toscana, con possibili isolati e deboli spunti piovosi soltanto sulle aree appenniniche confinanti l’Emilia. Nubi basse miste a banchi di nebbia, nottetempo ed al mattino, sulle valli Tosco-Umbre, viterbese, valle del Tevere, reatino e frusinate. Contesto climatico più mite, con temperature in rialzo specie nelle massime. Venti meridionali, in prevalenza deboli, con rinforzi locali a moderato lungo le coste e Arcipelago. Mare fino a mosso.

SABATO: alta pressione prevista in ulteriore progressivo rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio anche se permane della nuvolosità a tratti irregolare sulla Toscana, variabile sull’Umbria, mentre avremo una giornata in prevalenza soleggiata sul Lazio. Possibili locali banchi di nebbia o nubi basse in sollevamento nelle vallate interne nottetempo ed al mattino, e di nuovo in serata. Ventilazione da sud-sudest, in prevalenza debole, con locali rinforzi a moderato su coste toscane e arcipelago. Clima mite nelle ore pomeridiane. Mare mosso.

DOMENICA: alta pressione prevista in ulteriore rinforzo. Giornata soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, nebbie o nubi basse in sollevamento nelle ore più fredde del giorno sulle pianure Toscane e vallate interne, nonché nelle valli Umbre e Laziali. Clima mite, con temperature in rialzo nelle massime. Venti in prevalenza deboli, da sud-sudest, con locali rinforzi a moderato sulle coste, crinali ed arcipelago. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Nubi ancora presenti nella giornata di venerdì in particolare sulla Toscana, dove risulteranno localmente irregolari e maggiormente addensate, ma senza fenomeni, al più locali e deboli spunti piovosi sulle aree appenniniche confinanti l’Emilia. Giornata variabile per nubi sparse in Umbria e nel Lazio. Da segnalare la presenza di nubi basse e locali banchi di nebbia, nelle ore più fredde della giornata, sulle vallate interne. Weekend che si presenterà stabile ed in prevalenza soleggiato specie su Lazio ed Umbria, con nubi ancora presenti sabato sulla Toscana; seguirà una domenica con sole prevalente ovunque. Ancora riduzioni di visibilità nelle ore più fredde del giorno sulle vallate interne. Contesto climatico mite, con temperature in ulteriore rialzo nel fine settimana, specie nelle massime.

