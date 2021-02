Tor Bella Monaca, beccati con 53 dosi di cocaina: 2 pusher in manette

Roma – Durante le attività di monitoraggio di alcune note piazze di spaccio, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato 2 italiani, rispettivamente di 20 e 30 anni, entrambi già con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca, appostati in via dell’Archeologia, hanno notato il 20enne mentre si aggirava con fare sospetto. Fermato per un controllo, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi, e 35 dosi di eroina, per circa 15 grammi, nonché della somma di 130 euro ritenuta provento della sua pregressa attività illecita.

Poco più tardi, sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno notato il secondo spacciatore aggirarsi nella nota piazza di spaccio. A seguito della perquisizione personale, il 30enne è stato trovato in possesso di 38 dosi di cocaina, del peso di circa 20 grammi e della somma contante di 160 euro, presunto provento della sua attività di pusher.

Dopo l’arresto, gli spacciatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

