Turismo, Ciacciarelli (Lega): “Ascoltare le Agenzie di viaggio e pensare ad un piano rilancio”

Regione Lazio – “Agenzie di viaggio in crisi nera. Secondo i dati di Fiavet Lazio e dell’ente bilaterale del Turismo il 15% dei proprietari sta pensando di non riaprire più. Sono ingenti i danni sul fatturato, che nel 2020 è crollato del 60%. Da tempo sto chiedendo un tavolo regionale permanente per affrontare la crisi del turismo nel Lazio, e quindi anche delle agenzie di viaggio. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Senza l’ascolto degli operatori del settore – prosegue il Consigliere regionale – non si va da nessuna parte. Non servono soltanto ristori, ma soprattutto un piano integrato, così come da aspettative, per affrontare i prossimi mesi. Bisogna recepire le istanze, le difficoltà, e perché no, le proposte di chi la crisi del turismo la sta vivendo sulla propria pelle da un anno ormai. In via preliminare va fatto questo, e poi un programma studiato per riportare i turisti a Roma e nelle province del Lazio, nelle città d’arte, nei borghi suggestivi di cui la nostra regione è estremamente ricca”.

“La paralisi dell’indotto – conclude Ciacciarelli – ha determinato un clima di incertezza per molte famiglie, che vivevano di questo. Nella fase corrente è più che mai necessario fare squadra, ascoltare anche l’opposizione, e farci tutti interpreti delle esigenze del territorio e del suo rilancio”.

