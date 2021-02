Anzio, domenica 21 febbraio attiva la navetta gratuita: orari e itinerario

Anzio – “Nella giornata di domenica 21 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuita, che collegherà l’area parcheggio La Piccola con il centro cittadino”. Lo ha affermato l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo.

“La Polizia Locale – aggiunge Salsedo -, all’occorrenza, amplierà l’isola pedonale con la chiusura al traffico di Via Fanciulla d’Anzio e di Via Aldobrandini”.

L’itinerario della Navetta è il seguente: Parcheggio La Piccola – V.le Severiano – Via Fanciulla d’ Anzio – Via del Faro – P.zza della Pace – Via G. Matteotti – Via Paolini – Stazione di Anzio – Parcheggio La Piccola. La navetta sarà attiva dalle ore 11,00 alle ore 18,00 con partenza ogni 20 minuti.

